VB-G RAM G योजना से कट सकता है आपका नाम, वरना तुरंत करा लें ये काम 

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के सभी प्रखंडों में जीरामजी योजना के कार्डधारियों की ई-केवाईसी कराने वाले ही श्रमिक योजना का लाभ पा सकेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी 11 प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जीरामजी योजना के 177355 कार्डधारी श्रमिक है। इन सभी की ई-केवाईसी हर हाल में किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले श्रमिकों को जीरामजी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी 19653 श्रमिकों का ई-केवाईसी पूर्ण होना शेष है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य श्रमिक के आधार और जीरामजी से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन करना है। ताकि पात्र लाभुक तक योजना पहुंचे।