जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में ग्रामीण आजीविका एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में चैनपुर प्रखंड के ग्राम संगठन गंगापुर की सदस्य बेगम अफरोज पति मुस्लिम मिर्जा ने पारंपरिक हथकरघा उद्योग से आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

बेगम अफरोज का पूरा परिवार एकजुट होकर दरी एवं कालीन निर्माण के कार्य में जुटा हुआ है। निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। परिवार के सदस्य पूरे वर्ष मेहनत एवं लगन से हथकरघा पर विभिन्न प्रकार की दरी एवं कालीन तैयार करते हैं।

सालाना 8-10 लाख का कारोबार परिवार द्वारा निर्मित दरी एवं कालीन को विभिन्न खुदरा एवं अन्य बाजारों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। इस पारंपरिक व्यवसाय के माध्यम से परिवार प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख रुपये का कारोबार कर रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।