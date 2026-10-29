कैमूर में सड़क हादसों के घायलों का 16 अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज, 1.5 लाख तक कैशलेस सुविधा

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगाें का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इलाज किए जाने के लिए कैमूर में 16 अस्पतालों को चिह्नित किया गया है। इनमें दस सरकारी व छह निजी अस्पताल शामिल है। घायल लोगों को डेढ़ लाख रुपये तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ललित राही ने बताया कि प्रधान मंत्री राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। डेढ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उन्होंने बताया कि वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को योजना के तहत सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना की तिथि से सात दिनों की अवधि तक अधिकतम डेढ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए घायल व्यक्ति को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ पांच सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी घायलों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि घायल आर्थिक अभाव के कारण घायल के उपचार में देरी नहीं हो।