बिहार के राशन कार्डधारियों को राहत, अब घर बैठे करा सकेंगे राशन कार्ड की ई-केवाईसी; समझें तरीका

जागरण संवाददाता, भभुआ। राशन कार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब ई-केवाईसी कराने के लिए गांव लौटने या जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान का चक्कर लगाने की मजबूरी नहीं होगी।

रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से दूसरे जिले अथवा राज्य में रहने वाले लाभुक भी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ई-केवाईसी करा सकेंगे। इससे बाहर रहने वालों को विशेष सुविधा मिलेगी।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर राशन कार्डधारियों के आधार आधारित सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

इसका उद्देश्य राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का सत्यापन सुविधाजनक तरीके से पूरा कराना है, ताकि पात्र लाभुकों को सरकारी राशन का लाभ लेने में परेशानी न हो।

जन वितरण प्रणाली की दुकान पर ई-पॉस मशीन से सत्यापन

राशन कार्डधारियों को ई-केवाईसी कराने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प अपने पंचायत या वार्ड की नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से सत्यापन कराने का है।