कैमूर के लेवा गांव में अंधविश्वास का खूनी खेल, भूत-प्रेत के शक में वृद्ध महिला की पीट-पीटकर हत्या

संवाद सूत्र, कैमूर। अधौरा थाना क्षेत्र के लेवा गांव में भूत-प्रेत करने के आरोप में एक वृद्ध महिला की पीट-पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है।

बुधवार की दोपहर मृतका के शव का सदर अस्पताल भभुआ में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान लेवा गांव निवासी नट्टू सिंह की 65 वर्षीय पत्नी मुराही देवी के रूप में हुई है।