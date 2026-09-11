प्रोबेशन वाली अलका मैडम को मिली पेड छुट्टी, स्नेहा मैम की रुक गई सैलरी; बिहार में मेडिकल लीव पर 'डबल गेम'

संवाद सूत्र, कुदरा। स्थानीय प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय, भदौला में कार्यरत दो शिक्षिकाओं के एक समान मामले में विभाग के द्वारा अलग-अलग नियम अपनाए जाने का मामला सामने आया है।

विद्यालय में प्रोबेशन अवधि में कार्यरत एक शिक्षिका को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश (पेड मेडिकल लीव) दिया गया है, जबकि समान मामले में दूसरी शिक्षिका का भुगतान रोक दिया गया है।

संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच दिलीप सिंह ने मामले को लेकर गहरी आपत्ति जताते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन पत्र देकर समुचित जांच व कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन में कहा गया है कि तीन वर्ष की प्रोबेशन अवधि में कार्यरत दो शिक्षिकाओं के मामले में नियमों के पालन में दोहरी नीति अपनाई गई।

अलका के लिए अलग नियम, स्नेहा के लिए अलग नियम?

आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक राजकीयकृत मध्य विद्यालय भदौला में विशिष्ट शिक्षिका अलका पाठक तथा बीपीएससी शिक्षिका स्नेहा भट्ट कार्यरत हैं। दोनों शिक्षिकाएं स्वास्थ्य कारणों से चिकित्सा अवकाश पर गई थीं और दोनों ने नियमानुसार प्रधानाध्यापक को आवेदन दिया था।

पत्र में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा दोनों की अनुपस्थिति का विवरण विभाग को भेजते समय समान रूप से चिकित्सा अवकाश दर्शाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामला बीईओ कार्यालय पहुंचने के बाद दोनों शिक्षिकाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया गया।

आवेदन में कहा गया है कि तीन वर्ष की प्रोबेशन अवधि में रहने वाली विशिष्ट शिक्षिका अलका पाठक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के साथ उनका वेतन भी कथित रूप से भुगतान कर दिया गया, जबकि बीपीएससी शिक्षिका स्नेहा भट्ट का वेतन भुगतान रोक दिया गया।