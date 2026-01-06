बिहार में राशन वितरण में हुआ बदलाव: अब चावल के साथ मिलेगा ये अनाज, कार्डधारियों की E-KYC जरूरी 

संवाद सूत्र, रामपुर। जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार दोनों श्रेणी के लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा। इससे पहले कई लाभुकों को केवल चावल या सीमित मात्रा में अनाज मिल रहा था, लेकिन अब गेहूं और चावल दोनों का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

तेजस्वी आनंद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पोषणयुक्त और विविध अनाज मिले। गेहूं और चावल दोनों के समावेश से लाभुकों के भोजन में विविधता आएगी और पोषण स्तर में सुधार होगा। लापरवाही पर होगी कार्रवाई उन्होंने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि निर्धारित मात्रा से कम या अधिक राशन नहीं दिया जाएगा और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उन्होंने लाभुकों से अपील किया कि वे राशन लेते समय ई-पास मशीन से प्राप्त पर्ची अवश्य लें और अनाज की मात्रा की जांच मौके पर ही कर लें। यदि किसी भी दुकान पर कम राशन देने, अतिरिक्त राशि वसूलने या अनियमितता की शिकायत होती है तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या संबंधित वरीय अधिकारियों को दें। शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

E-KYC कराना जरूरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जनवरी माह से राशन वितरण के साथ-साथ लाभुकों के ई-केवाईसी और सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।