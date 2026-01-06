Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में राशन वितरण में हुआ बदलाव: अब चावल के साथ मिलेगा ये अनाज, कार्डधारियों की E-KYC जरूरी 

    By Rajnikant Dubey (rampur) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    जनवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। प्रखंड आ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, रामपुर। जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।

    इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार दोनों श्रेणी के लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा।

    इससे पहले कई लाभुकों को केवल चावल या सीमित मात्रा में अनाज मिल रहा था, लेकिन अब गेहूं और चावल दोनों का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

    तेजस्वी आनंद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पोषणयुक्त और विविध अनाज मिले। गेहूं और चावल दोनों के समावेश से लाभुकों के भोजन में विविधता आएगी और पोषण स्तर में सुधार होगा।

    लापरवाही पर होगी कार्रवाई 

    उन्होंने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि निर्धारित मात्रा से कम या अधिक राशन नहीं दिया जाएगा और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।

    उन्होंने लाभुकों से अपील किया कि वे राशन लेते समय ई-पास मशीन से प्राप्त पर्ची अवश्य लें और अनाज की मात्रा की जांच मौके पर ही कर लें। यदि किसी भी दुकान पर कम राशन देने, अतिरिक्त राशि वसूलने या अनियमितता की शिकायत होती है तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या संबंधित वरीय अधिकारियों को दें। शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    E-KYC कराना जरूरी

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जनवरी माह से राशन वितरण के साथ-साथ लाभुकों के ई-केवाईसी और सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गेहूं और चावल दोनों मिलने से परिवार की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी होंगी। खासकर मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोगों को इससे राहत मिलेगी।

    अंत में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और पूरी मात्रा में राशन पहुंचे। इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।