जमुई में बेटे की पिटाई का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाई, साड़ी खींची और दीवार से पटका सिर

संवाद सहयोगी, जमुई। आठ वर्षीय बेटे को सड़क पर झाड़ू से पीटने का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि आरोपित ने शाम में बथान पर महिला को पकड़कर साड़ी खींची और बचने के लिए घर में भागने पर उसका बाल पकड़कर सिर दीवार में पटक दिया।

मारपीट में महिला के माथे और कान में चोट आई है। बीचबचाव के दौरान आरोपित पर सोने के झुमके और चेन छीनने का भी आरोप है। मामले में पीड़िता के आवेदन पर खैरा थाना में केस दर्ज किया गया है।

सड़क पर झाड़ू से मारपीट की पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 29 सितंबर की सुबह करीब सात बजे अरविंद रावत उर्फ महंगी रावत ने उसके आठ वर्षीय पुत्र को सड़क पर झाड़ू से मारपीट की। हल्ला सुनकर पति बचाने पहुंचे तो आरोपित ने उन्हें भी लाठी से मारने के लिए दौड़ाया। इसके बाद शाम करीब चार बजे वह बथान पर गाय को चारा देने गई थी।

वहां अरविंद रावत ने उसे गलत नीयत से पकड़कर साड़ी खींच दी। इज्जत बचाने के लिए वह घर की ओर भागी, लेकिन आरोपित वहां भी पहुंच गया और बाल पकड़कर सिर दीवार में पटक दिया। पीड़िता के माथे और कनपटी में चोट आई आवेदन में बताया गया है कि मारपीट के दौरान पीड़िता के माथे और कनपटी में चोट आई। इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता के कान का करीब सात ग्राम का सोने का झुमका और एक भर वजन की सोने की चेन छीन ली। पीड़िता ने गहनों की कीमत करीब 89 हजार रुपये बताई है।