जागरण संवाददाता, जमुई।Vaibhav Suryavanshi Named Bihar Captain Syed Mushtaq Ali Trophy बिहार क्रिकेट में युवा नेतृत्व के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। देश के सबसे होनहार व युवा बल्लेबाजों में शुमार वैभव सूर्यवंशी अब घरेलू क्रिकेट में बिहार की सीनियर टीम की कमान संभालते नजर आएंगे।

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने आगामी प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने टीम की कमान युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को सौंपी है, जबकि सूरज कश्यप को उप-कप्तान बनाया गया है। यह पहला मौका होगा जब वैभव बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे।

आईपीएल और घरेलू क्रिकेट का अनुभव आएगा काम वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी मिलने से खेल प्रेमियों और राज्य के क्रिकेट हलकों में जबर्दस्त उत्साह देखा जा रहा है। भले ही वैभव उम्र में युवा हैं, लेकिन उनके पास बड़े मंचों का शानदार अनुभव है। वे टी-20 प्रारूप, दुनिया की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग 'आईपीएल' (IPL) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के विभिन्न राष्ट्रीय व घरेलू टूर्नामेंटों में खेल चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और अत्यधिक दबाव वाले मैचों का उनका अनुभव बिहार टीम को मैदान पर आक्रामक और रणनीतिक बढ़त दिलाएगा।

बीसीए सचिव बोले- पूरी टीम का बढ़ेगा मनोबल बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) के सचिव जिआउल आरफीन ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण और सुलझे हुए क्रिकेटर हैं। उनके कप्तान बनने से न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि युवा खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आरफीन ने कहा कि वैभव जैसे अनुभवी खिलाड़ी पर पूरी टीम को एकजुट रखने और नए खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने की अहम जिम्मेदारी होगी। वे अपनी कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर बिहार टीम को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ऊंचाई पर ले जाने की पूरी क्षमता रखते हैं।

प्रदर्शन के आधार पर हुआ 17 सदस्यीय टीम का चयन टीम संयोजन को लेकर बीसीए सचिव ने स्पष्ट किया कि 17 सदस्यीय दल का चयन पूरी तरह से खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म और मैदान पर उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। टीम में किसी भी प्रकार के पक्षपात के बजाय सिर्फ प्रतिभा को प्राथमिकता दी गई है।