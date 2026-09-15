नींद की दवा पिलाकर ट्रक उड़ाने वाला शातिर गिरफ्तार, जमुई से पकड़ाया वैशाली का लुटेरा फिरोज

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी(जमुई)। ट्रक चालकों को नींद की गोलियां खिलाकर ट्रक और उस पर लदा माल लूटने वाले गिरोह के मुख्य सरगना मु. फिरोज को चकाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे जमुई रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया।

चकाई इंस्पेक्टर सर्वजीत कुमार ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। फिरोज वैशाली जिले के मननीपुर का रहने वाला है। उसका भाई मु. तैयब पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों के विरुद्ध नवादा के अकबरपुर और पटना में ट्रक लूट के केस दर्ज हैं।

गिरोह बिहार-झारखंड क्षेत्र में सक्रिय पुलिस के अनुसार, फिरोज का अंतरप्रांतीय गिरोह बिहार-झारखंड क्षेत्र में सक्रिय है। गिरोह ट्रक चालकों को नींद की गोलियां खिलाकर लूट की घटना को अंजाम देता था। फिरोज के पास से वाई-फाई डोंगल, नींद की गोलियां और एक मोबाइल बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, वाई-फाई के माध्यम से वह सामान्य कॉल की जगह वाट्सएप कॉल करता था ताकि पुलिस की नजर से बच सके। तकनीकी अनुसंधान की मदद से पुलिस आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रही। आठ सदस्य पूर्व में गिरफ्तार पुलिस को पूछताछ में फिरोज ने बताया कि ट्रक चालक को कब्जे में लेने के बाद वह नींद की आठ गोलियां पानी में घोलकर पिला देता था। इसके बाद चालक करीब पांच मिनट में बेहोश हो जाता था। फिर वह ट्रक और उस पर लदे माल को लेकर फरार हो जाता था।

पुलिस के अनुसार, गिरोह के कुल आठ सदस्य पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दो अभी फरार हैं। बताया जाता है कि आरोपित गिरिडीह इलाके में रहता था और वहीं से बिहार की ओर आने वाले ट्रकों तथा उनमें लदे माल को निशाना बनाता था। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। गिरफ्तार फिरोज जेल में बंद अपने गिरोह के आठ साथियों से मिलने जमुई आया था।