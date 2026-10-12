नमाज पढ़ने के दौरान दुकान से कंबल और 2 तकिया की चोरी, जमुई में CCTV में कैद हुई घटना

संवाद सहयोगी, जमुई। नगर क्षेत्र के महाराजगंज स्थित फैंसी क्लाथ स्टोर में दुकानदार के नमाज पढ़ने के दौरान एक कंबल और दो तकिया चोरी होने का मामला सामने आया है।

चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सोमवार की सुबह सामने आए इस वीडियो को लेकर इलाके में चर्चा है।

घटना शनिवार की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दुकानदार खुर्शीद आलम दुकान के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं।

इसी दौरान एक युवक दुकान के पास आता है और बाहर रखे सामान को देखता है। वह सामान उठाकर फिर रखता है और इसी बीच एक कंबल व दो तकिया लेकर फरार हो जाता है।

खुर्शीद ने बताया कि नमाज पढ़ने के बाद जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, तब चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित ने बताया कि करीब 1500 रुपये का कंबल और लगभग 600 रुपये के दो तकिया चोरी हुए हैं।

इस तरह कुल 2100 रुपये के सामान की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि, घटना की जानकारी अभी पुलिस को नहीं दी गई है।

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