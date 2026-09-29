रांची-अलीपुरद्वार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; बोकारो, चितरंजन, जसीडीह, नवगछिया, किशनगंज, कटिहार व सिलीगुड़ी में रुकेगी

संवाद सूत्र, जागरण, सिमुलतला (जमुई)। Ranchi Alipurduar Special Train दुर्गापूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान नियमित ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों के सुगम आवागमन और कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रांची और अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं से पांच-पांच फेरे लगाएगी। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने सोमवार शाम आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। 12 अक्टूबर से शुरू होगी पूजा स्पेशल, देखें समय-सारिणी रेलवे द्वारा जारी समय-सारिणी और परिचालन अवधि के अनुसार: गाड़ी संख्या 08661 (रांची-अलीपुरद्वार जंक्शन पूजा स्पेशल): यह ट्रेन 12 अक्टूबर 2026 से 09 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार को रांची से रात 11:25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अपनी यात्रा के तीसरे दिन बुधवार तड़के 04:00 बजे अलीपुरद्वार जंक्शन पहुंचेगी। इस अवधि में यह कुल 5 फेरे लगाएगी।

गाड़ी संख्या 08662 (अलीपुरद्वार जंक्शन-रांची पूजा स्पेशल): यह ट्रेन 14 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को अलीपुरद्वार जंक्शन से सुबह 07:00 बजे खुलेगी और अगले दिन यानी गुरुवार सुबह 09:15 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन भी दोनों छोर से कुल 5 फेरे संचालित करेगी।

बोकारो, जसीडीह, नवगछिया और NJP में होगा ठहराव, कोच भी जानें यह पूजा स्पेशल ट्रेन बिहार-झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख स्टेशनों को कवर करेगी, जिससे आसपास के क्षेत्रवासियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेन का पूरा रूट व प्रमुख ठहराव: झारखंड में: रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी , धनबाद, मधुपुर, जसीडीह ।

बिहार में: झाझा, किऊल, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया , कटिहार, किशनगंज।

पश्चिम बंगाल में:चित्तरंजन, न्यू जलपाईगुड़ी (NJP), सिलीगुड़ी, न्यू माल, बिन्नागुड़ी, हसीमारा,अलीपुरद्वार जंक्शन। सभी वर्ग के यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेन में वातानुकूलित (AC), शयनयान (Sleeper) और सामान्य द्वितीय श्रेणी (General/GS) के डिब्बे शामिल रहेंगे। बुकिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह में इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। इन स्टेशनों पर ठहराव मिलने से संताल परगना, देवघर और सीमावर्ती जमुई जिले के यात्रियों को उत्तर बंगाल और असम की ओर जाने व वहां से लौटने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।