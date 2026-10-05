आसनसोल आर्म्स एक्ट में फरार पवन सिंह गिरफ्तार! पटना के अथमलगोला से STF ने दबोचा, जमुई के सिकंदरा का है रहने वाला

संवाद सहयोगी, जमुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियारों से जुड़े मामले में वांछित चल रहे जमुई जिले के आरोपित पवन कुमार सिंह को बिहार एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने धर दबोचा है। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तीन अक्टूबर को पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया।

बिहार पुलिस मुख्यालय, विशेष कार्य बल द्वारा पांच अक्टूबर को विधिवत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है। गिरफ्तार आरोपित पवन कुमार सिंह मूल रूप से जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रवैय गांव का रहने वाला है। वह पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित कोक ओवन थाना में दर्ज कांड संख्या 159/2026 में मुख्य वांछित था।

25 सितंबर को दर्ज हुई थी प्राथमिकी पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के कोक ओवन थाने में पवन कुमार सिंह के खिलाफ 25 सितंबर 2026 को आर्म्स एक्ट की सख्त धाराओं 25(1)(ए), 25(1बी)(ए), 25(6) और 25(8) के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने की भनक लगते ही वह बंगाल से भागकर बिहार आ गया और ठिकाने बदल-बदल कर छिप रहा था।

गिरफ्तारी का ब्योरा एक नजर में गिरफ्तार आरोपित: पवन कुमार सिंह

मूल निवास: ग्राम- रवैय, थाना- सिकंदरा, जिला- जमुई (बिहार)

गिरफ्तारी स्थल: अथमलगोला थाना क्षेत्र, जिला- पटना

गिरफ्तारी की तिथि: 3 अक्टूबर 2026 (पुष्टि: 5 अक्टूबर 2026)

संबद्ध मामला: कोक ओवन थाना (आसनसोल, पश्चिम बंगाल) कांड संख्या- 159/2026

दर्ज धाराएं: आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए), 25(1बी)(ए), 25(6) और 25(8)

कार्रवाई करने वाली टीम: बिहार एसटीएफ (विशेष कार्य बल) एवं पश्चिम बंगाल पुलिस पटना में काटी थी फरारी पश्चिम बंगाल पुलिस से मिले इनपुट और तकनीकी निगरानी के आधार पर बिहार एसटीएफ की टीम सक्रिय हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जमीनी सूत्रों से पुख्ता सुराग मिलने के बाद एसटीएफ ने पटना के अथमलगोला में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।