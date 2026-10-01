कोलकाता-वडोदरा स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को राहत! दुर्गापुर, आसनसोल, जसीडीह और झाझा में भी ठहराव; देखें टाइमिंग
Kolkata Pratapnagar Special Train पूर्व रेलवे ने दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के लिए कोलकाता और प्रतापनगर (वडोदरा) के बीच विशेष ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सिमुलतला (जमुई)। Kolkata Pratapnagar Special Train आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर परदेस से घर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए पूर्व रेलवे ने बड़ी राहत दी है। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुगम व कन्फर्म यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और गुजरात के प्रतापनगर (वडोदरा) के मध्य विशेष 'पूजा स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया है। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ ने गुरुवार देर शाम आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर इस ट्रेन के परिचालन की विस्तृत समय-सारणी साझा की।
यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं से 7-7 फेरों के लिए पटरियों पर उतरेगी, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और गुजरात के बीच आवागमन करने वाले हजारों मुसाफिरों, विशेषकर सीमांचल और अंग क्षेत्र के प्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा।
[सब-हेडिंग: 13 अक्टूबर से शुरू होगा सफर, झाझा व जसीडीह में ठहराव]
रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 03109 (कोलकाता – प्रतापनगर स्पेशल) 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन कोलकाता से सुबह 08:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:40 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी।
ट्रेन का शेड्यूल और समय-सारणी एक नजर में
ट्रेन संख्या 03109 (कोलकाता – प्रतापनगर, वडोदरा स्पेशल):
अवधि व दिन: 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक (प्रत्येक मंगलवार)।
कुल फेरे: 7 फेरे।
प्रस्थान: कोलकाता स्टेशन से सुबह 08:00 बजे।
आगमन: अगले दिन रात 11:40 बजे प्रतापनगर (वडोदरा)।
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ट्रेन संख्या 03110 (प्रतापनगर – कोलकाता स्पेशल):
अवधि व दिन: 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक (प्रत्येक गुरुवार)।
कुल फेरे: 7 फेरे।
प्रस्थान: प्रतापनगर से शाम 04:15 बजे।
आगमन: तीसरे दिन दोपहर 12:05 बजे कोलकाता स्टेशन।
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प्रमुख ठहराव: दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह और झाझा।
कोच संयोजन: वातानुकूलित (AC), शयनयान (स्लीपर) और सामान्य द्वितीय श्रेणी (General)।
वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 03110 (प्रतापनगर – कोलकाता स्पेशल) 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को प्रतापनगर से शाम 04:15 बजे खुलेगी और तीसरे दिन दोपहर 12:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह और झाझा स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे बिहार और झारखंड के सीमावर्ती रेल यात्रियों को त्योहारों में घर आने-जाने का सीधा साधन मिल सकेगा।
[सब-हेडिंग: सभी श्रेणियों के कोच शामिल, बुकिंग व्यवस्था शुरू]
यात्रियों की सुविधा और हर वर्ग की आर्थिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन में आधुनिक वातानुकूलित (एसी) श्रेणी, शयनयान (स्लीपर) श्रेणी और सामान्य (जनरल) द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़े गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि त्योहारों में अंतिम समय की भीड़-भाड़ और असुविधा से बचने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप अथवा नजदीकी रेलवे आरक्षण काउंटर पर जाकर समय रहते अपने टिकट आरक्षित करा लें।