झाझा-जसीडीह रेलखंड पर लगातार दूसरे दिन ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, 75 मिनट के ब्लॉक से यात्री परेशान

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। झाझा-जसीडीह मुख्य रेलखंड पर सफर करने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को मेंटेनेंस कार्य के चलते घंटों ट्रेनों में फंसे रहने के बाद, सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी।

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत घोरपारण और सिमुलतला स्टेशन के बीच डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन (DMZ/DMT) संचालन व ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर शाम 3:45 बजे से 5:00 बजे तक करीब 75 मिनट (सवा घंटे) का ब्लॉक लिया गया। शाम के ठीक व्यस्त समय (पीक आवर्स) में अचानक लिए गए इस ब्लॉक के कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों के पहिए पूरी तरह थम गए। कार्यस्थल से ठीक पहले ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोक दिए जाने से खासकर दफ्तरों से घर लौट रहे दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और आम मुसाफिरों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ा।

समाचार संकलन तक ये ट्रेनें हुईं प्रभावित: 13208 डाउन (पटना - जसीडीह मेमू): अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से भी अधिक की देरी से संचालित हुई।

63574 डाउन (किऊल - जसीडीह मेमू): करीब 50 मिनट से ज्यादा विलंब से चली।

63210 डाउन (पटना - देवघर मेमू): लगभग 1 घंटा 30 मिनट से अधिक समय तक लेट हो चुकी थी। यात्रियों में रेलवे की कार्यशैली के प्रति आक्रोश गौरतलब है कि बीते रविवार को सिमुलतला और लहाबन के बीच मेंटेनेंस ब्लॉक के कारण यही मेमू ट्रेनें घंटों फंसी रही थीं। अभी यात्री उस झटके से पूरी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि सोमवार शाम फिर 75 मिनट के ब्लॉक ने वही स्थिति दोहरा दी।