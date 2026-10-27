जसीडीह–झाझा रेलखंड के यात्रियों को झटका, बर्द्धमान–झाझा मेमू एक महीने में 10 दिन रहेगी आंशिक रद

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। जसीडीह–झाझा रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। इस रूट की लाइफलाइन मानी जाने वाली बर्द्धमान–झाझा मेमू ट्रेन अगले एक महीने में 10 दिन इस खंड में नहीं चलेगी। उपरोक्त जानकारी आसनसोल पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी कर मंगलवार को दिया।

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत मथुरापुर–मधुपुर के बीच ट्रैक मेंटेनेंस के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके तहत 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 से शाम 6:00 बजे तक परिचालन प्रभावित रहेगा।