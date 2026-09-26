'अच्छा लड़का है, मुश्किल में दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी', जमुई बैड टच कांड पर बोलीं पीड़ित छात्रा की मां

संवाद सहयोगी, जमुई। 'वह बहुत अच्छा लड़का है। मुश्किल परिस्थितियों में दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया। दोनों ने हिम्मत से काम लिया और घर तक पहुंचे, यही बहुत है।'

मड़वा पहाड़ प्रकरण में पीड़ित छात्रा की मां ने घटना के समय बेटी के साथ रहे उसके साथ पढ़ने वाले लड़के के बारे में यह बात कही।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना के बाद उनकी बेटी काफी डर गई थी, लेकिन उस मुश्किल समय में दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।

मां ने बताया कि उन्हें 20 सितंबर की शाम करीब सात से आठ बजे घटना की जानकारी मिली। बाहर से कुछ जानकारी मिलने के बाद बेटी से पूछताछ की तो उसने पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार प्रशासन के पास पहुंचा।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की और अब तक की कार्रवाई से वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। मुख्य आरोपित के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर मां ने दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और परिवार की इच्छा है कि आरोपितों को जल्द न्यायालय से सजा मिले।

छात्रा के पिता ने बताया कि उन्हें भी 20 सितंबर की रात करीब आठ बजे घटना की जानकारी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अभी छोटी है और घटना के बाद काफी डर गई थी। जानकारी मिलने के बाद परिवार प्रशासन के पास पहुंचा और कार्रवाई शुरू हुई।

पिता ने एसपी, डीएम और पूरे प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जताया। आरोपितों की सजा को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय जो सजा उचित समझे, वह जल्द और सख्त होनी चाहिए। मुठभेड़ को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चल रही मांगों के संबंध में उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का विषय है और वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। 'मुख्यमंत्री की तरह नहीं, अभिभावक की तरह मिले' पीड़ित छात्रा की मां ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वह मुख्यमंत्री से मिल रही हैं। उन्होंने अभिभावक की तरह परिवार की बात सुनी।