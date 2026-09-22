जमुई छेड़खानी कांड के बाद महिला सुरक्षा पर उठे सवाल, सुनसान जगहों पर कमजोर निगरानी और रील्स का क्रेज खतरा 

संवाद सहयोगी, जमुई। नाबालिग बच्चों के साथ हुई घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर पहलुओं को भी सामने ला दिया है।

सुनसान स्थानों पर युवाओं की मौजूदगी, वीडियो बनाने के लिए जोखिम वाले स्थानों का चयन, शाम के समय पुलिस की सीमित निगरानी और आसपास के लोगों की चुप्पी ऐसे कारण हैं, जिन पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

किसी भी घटना के लिए पीड़िता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी अपराध रोकने वाले तंत्र और समाज की है। शहर और प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं, जहां शाम होते ही लोगों की आवाजाही कम हो जाती है।