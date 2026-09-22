पहले भी वायरल हुआ था युवती के साथ अश्लीलता का वीडियो, अब फिर शर्मसार हुआ जमुई; पुलिस ने लिया एक्शन

मणिकांत, जमुई। जमुई में छात्रा के साथ अभद्रता और उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने का मामला नया नहीं है। इससे पहले जून माह में गरही थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लीलता का मामला सामने आया था।

इस घटना के बाद कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हु्आ था। बताया गया कि युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी। वहां उसके साथ आधा दर्जन युवकों ने अश्लील हरकत की और घटना के दौरान आरोपितों ने वीडियो भी बनाया और बाद में उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की और आधा दर्जन को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। अब एक दफा फिर से सदर थाना इलाके से नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ अभद्रता का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोग सकते में हैं।

एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। गरही थाना इलाके में घटित घटना में भी पुलिस ने तत्परता से आरोपितों की गिरफ्तारी की थी। उस मामले में ट्रायल शुरु हो चुका है। पुलिस की ओर से मामले का त्वरित विचारण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोष सिद्ध होने पर आरोपितों को सजा मिले, इसके लिए पुलिस न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगी।