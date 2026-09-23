जमुई छेड़खानी कांड का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, 120 अकाउंट के खिलाफ होगा एक्शन

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई में नाबालिग बच्चों के साथ बदसलूकी की संवेदनशील घटना के बाद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट और वीडियो का सिलसिला खूब चला।

पुलिस द्वारा पीड़ितों की पहचान छुपाए बिना वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर प्रसारित 120 पोस्ट, रील और वीडियो के लिंक चिह्नित किए गए हैं।

इनमें न्यूज और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म के साथ-साथ बड़ी संख्या में व्यक्तिगत अकाउंट भी शामिल हैं। कई अकाउंट से एक से अधिक पोस्ट या रील प्रसारित की गई है।

इस सूची में 39 लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो 39 लिंक एक्स पोस्ट की है। सूची में रामाशीष कुमार और पिंकी प्रसाद समेत कुछ अकाउंट से एकाधिक सामग्री प्रसारित होने का उल्लेख है।

राजनीतिक दल और न्यूज पोर्टल के भी नाम

120 लिंक की सूची में कई समाचार और डिजिटल मीडिया पेजों के नाम भी दर्ज हैं। इनमें डायनामाइट न्यूज, डीटीडब्ल्यू 24 न्यूज, द ब्राइट बिहार, ग्लोबल न्यूज इंडिया समेत कई अन्य अकाउंट शामिल हैं।

वहीं एक्स पर राजनीतिक दलों और विभिन्न व्यक्तिगत अकाउंट से किए गए पोस्ट भी सूची में दर्ज हैं। सूची में कुछ यूआरएल और अकाउंट नाम अधूरे अथवा असामान्य रूप में दर्ज हैं। ऐसे लिंक की अलग से तकनीकी जांच और पुष्टि की आवश्यकता होगी।

यहां यह बताना लाजिमी है कि बीते 19 सितंबर की शाम जमुई के मड़वा पहाड़ के समीप नाबालिग छात्रा-छात्र के साथ मनचले युवकों ने बदसलूकी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद बदसलूकी का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ था।