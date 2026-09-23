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जमुई छेड़खानी कांड का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, 120 अकाउंट के खिलाफ होगा एक्शन

By Manikant Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 23 Sep 2026 04:28 PM (IST)

जमुई की एक घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर 120 से अधिक पोस्ट और रील पुलिस की निगरानी में हैं। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. जमुई घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चर्चा।

  2. 120 से अधिक पोस्ट-रील की निगरानी।

  3. पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पैनी नजर।

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई में नाबालिग बच्चों के साथ बदसलूकी की संवेदनशील घटना के बाद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट और वीडियो का सिलसिला खूब चला।

पुलिस द्वारा पीड़ितों की पहचान छुपाए बिना वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर प्रसारित 120 पोस्ट, रील और वीडियो के लिंक चिह्नित किए गए हैं।

इनमें न्यूज और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म के साथ-साथ बड़ी संख्या में व्यक्तिगत अकाउंट भी शामिल हैं। कई अकाउंट से एक से अधिक पोस्ट या रील प्रसारित की गई है।

इस सूची में 39 लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो 39 लिंक एक्स पोस्ट की है। सूची में रामाशीष कुमार और पिंकी प्रसाद समेत कुछ अकाउंट से एकाधिक सामग्री प्रसारित होने का उल्लेख है।

राजनीतिक दल और न्यूज पोर्टल के भी नाम 

120 लिंक की सूची में कई समाचार और डिजिटल मीडिया पेजों के नाम भी दर्ज हैं। इनमें डायनामाइट न्यूज, डीटीडब्ल्यू 24 न्यूज, द ब्राइट बिहार, ग्लोबल न्यूज इंडिया समेत कई अन्य अकाउंट शामिल हैं।

वहीं एक्स पर राजनीतिक दलों और विभिन्न व्यक्तिगत अकाउंट से किए गए पोस्ट भी सूची में दर्ज हैं। सूची में कुछ यूआरएल और अकाउंट नाम अधूरे अथवा असामान्य रूप में दर्ज हैं। ऐसे लिंक की अलग से तकनीकी जांच और पुष्टि की आवश्यकता होगी।

यहां यह बताना लाजिमी है कि बीते 19 सितंबर की शाम जमुई के मड़वा पहाड़ के समीप नाबालिग छात्रा-छात्र के साथ मनचले युवकों ने बदसलूकी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद बदसलूकी का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुआ था।

इस मामले में साइबर थाना में 120 इंटरनेट मीडिया अकाउंट को चिह्नित कर केस दर्ज किया गया है। साइबर पुलिस की अब तक की कार्रवाई में तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की तलाश भी पुलिस कर रही है।

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