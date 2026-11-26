संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर कैथवारा के पास गुरुवार की सुबह करीब 6:00 बजे तेज रफ्तार दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक के परखच्चे उड़ गए।

इस दर्दनाक हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और चालक का शव ट्रक के केबिन में ही फंस गया है, जबकि दूसरा ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई।

ट्रक के केबिन में फंसे चालक के शव को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर तक शव नहीं निकल पाया है। शव को निकालने के लिए जेसीबी व कटर मशीन मंगवाई गई है और चालक के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

फिलहाल, मृतक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस दोनों ट्रकों के नंबर और कागजात के आधार पर चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक जमुई की ओर से सिकंदरा की ओर जा रही थी और दूसरी ट्रक सिकंदरा की ओर से जमुई की ओर आ रही थी। दोनों ट्रैकों की रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से दोनों ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में ही टकरा गई।