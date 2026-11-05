जानिए दारोगा पंचम कुमार को, जिन्हें चंद्रदीप कांड के उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए मिला 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक'

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui SI Pancham Kumar : अपराध अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के क्षेत्र में पेशेवर दक्षता और वैज्ञानिक पद्धति का लोहा मनवाते हुए जमुई जिले के पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) पंचम कुमार ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चंद्रदीप थाना कांड संख्या 222/2025 के उत्कृष्ट एवं तथ्यपरक अनुसंधान के लिए उन्हें वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक' से सम्मानित किया गया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से न केवल जमुई जिले बल्कि समूची बिहार पुलिस का मान बढ़ा है।

वैज्ञानिक साक्ष्य और सटीक विवेचना बनी सम्मान का आधार किसी भी जटिल आपराधिक मामले के खुलासे में साक्ष्यों का ठोस संकलन, फॉरेंसिक व वैज्ञानिक तथ्यों का सटीक विश्लेषण और विवेचना को तार्किक मुकाम तक पहुंचाना पुलिस की सबसे अहम कसौटी होती है। चंद्रदीप थाना कांड के अनुसंधान के दौरान सब-इंस्पेक्टर पंचम कुमार ने उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल और समर्पण का परिचय दिया।

उनके द्वारा जुटाए गए अकाट्य साक्ष्यों के बल पर मामले का त्वरित और पारदर्शी उद्भेदन संभव हो सका। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला यह पदक पुलिसकर्मियों के विशिष्ट कार्यों, उच्च स्तरीय विवेचना और कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है।

जमुई जिले में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (SI) पंचम कुमार को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 'केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक' से नवाजा गया है।

यह राष्ट्रीय सम्मान उन्हें चंद्रदीप थाना कांड संख्या 222/2025 के वैज्ञानिक, तथ्यपरक और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया है।

मामले में साक्ष्यों के सटीक संकलन, वैज्ञानिक विश्लेषण और कानूनी मुकाम तक पहुंचाने में उनके पेशेवर कौशल को गृह मंत्रालय ने सराहा है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें विशेष बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं।

जमुई जिले के एक पुलिस पदाधिकारी को यह सम्मान मिलने से स्थानीय पुलिस महकमे और सहकर्मियों में भारी उत्साह है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दी बधाई, महकमे में उत्साह पंचम कुमार को यह प्रतिष्ठित पदक मिलने पर बिहार पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। पुलिस महकमे में इसे एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।