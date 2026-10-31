संवाद सूत्र, जमुई। Para Athlete Shailesh Kumar Jamui: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स-2026 में अपनी ऐतिहासिक दोहरी सफलता से अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर भारत और बिहार के साथ-साथ जमुई जिले का मान बढ़ाने वाले जांबाज पैरा एथलीट शैलेश कुमार के पैतृक गांव इस्लामनगर पहुंचकर जिला पदाधिकारी (डीएम) एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक आत्मीय सम्मान समारोह में उन्हें व उनके परिजनों को सम्मानित किया गया।

इस दौरान अधिकारियों ने शैलेश के माता-पिता, भाई-बहनों और ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी इस असाधारण सफलता पर पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीं। एशियन पैरा गेम्स-2026 की पुरुषों की ऊंची कूद (हाई जंप) स्पर्धा में शैलेश ने 1.89 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि नया गेम्स रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसके अलावा, उन्होंने लंबी कूद (लॉन्ग जंप) में 5.57 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

"दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे बाधाएं छोटी पड़ जाती हैं" - डीएम सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि शैलेश कुमार की यह दोहरी सफलता उनकी वर्षों की कठोर साधना, अटूट अनुशासन, कड़े संघर्ष और उनके परिवार के निरंतर भावनात्मक सहयोग का परिणाम है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो कोई भी शारीरिक या सामाजिक परिस्थिति आपकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती।

उन्होंने कहा कि जमुई की माटी में छिपी प्रतिभाओं को तराशना और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से अपील की कि वे शैलेश से प्रेरणा लेकर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग खेल, शिक्षा और रचनात्मक दिशाओं में करें।

युवाओं को अनुशासन और नशे से दूर रहने का संदेश - एसपी पुलिस अधीक्षक ने भी शैलेश कुमार को देश का गौरव बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शैलेश की सफलता जिले के हर उस बच्चे और नौजवान के लिए अनुकरणीय उदाहरण है, जो सीमित संसाधनों के बीच कुछ बड़ा करने का सपना देखता है।

उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों और बच्चों से पुरजोर अपील की कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, अनुशासित जीवनशैली अपनाएं और अपनी ऊर्जा व क्षमता का सकारात्मक इस्तेमाल कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का मस्तक ऊंचा करें। इस्लामनगर में बनेगा खेल मैदान, अतिक्रमण मुक्त होगी जमीन इस मुलाकात के दौरान जिला पदाधिकारी ने शैलेश के साथ उनके खेल सफर, ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। गांव और आसपास की खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, डीएम ने शैलेश कुमार के विशेष अनुरोध पर इस्लामनगर गांव में पंचायत सरकार भवन के समीप खेल मैदान के लिए चिह्नित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

मौके पर मौजूद अलीगंज के अंचल अधिकारी (सीओ) को डीएम ने कड़े निर्देश दिए कि वे अविलंब इस भूमि की मापी कराएं और अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिह्नित कर नियमानुसार भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं, ताकि यहां ग्रामीण बच्चों और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खेलकूद की आधारभूत संरचना को तेजी से विकसित किया जा सके।

'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना से सीडीपीओ बने शैलेश, अब पैरालंपिक पर निशाना जिला प्रशासन से मिले इस सम्मान और स्नेह पर आभार जताते हुए एथलीट शैलेश कुमार ने कहा कि उनकी इस यात्रा में बिहार सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति और 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी नीति के तहत उन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के रूप में सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला।