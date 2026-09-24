जमुई बैड टच कांड: छात्रा से मिलीं कांग्रेस नेत्री; पिता बोले- बाहर घूमेंगे दरिंदे तो कैसे बचेगी बेटी, फाड़ी गई थी जैकेट

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Minor Girl Harassment Case Congress Fact Finding: जिले के मड़वा गांव के समीप दसवीं की नाबालिग छात्रा और उसके साथी छात्र के साथ हुई बर्बर बदसलूकी व अमानवीय कृत्य के बाद से पीड़ित परिवार गहरे मानसिक आघात और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिवार के सामने अपनी बेटी की सुरक्षा और भविष्य सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है।

यह बातें बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कुमारी सोनी ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से लंबी मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से साझा कीं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर जमीनी हकीकत जानने और परिवार को संबल देने महिला कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जमुई पहुंचा था। कुमारी सोनी ने बताया कि वह करीब दो घंटे तक पीड़ित परिवार के घर पर रहीं। शुरुआत में दहशत का आलम यह था कि परिवार किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने को तैयार नहीं था और दरवाजा तक नहीं खोल रहा था।

बाद में काफी समझाने और परिचय देने के बाद पीड़िता के मामा ने दरवाजा खोला। टीम ने घर के अंदर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया और घटना के बाबत विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद से पिता और पूरा परिवार गंभीर मानसिक संताप से गुजर रहा है।

पिता मीडिया के सामने आने से डर रहे, सुरक्षा पर उठे सवाल कांग्रेस नेत्री के अनुसार, पीड़िता के पिता ने अपना दर्द साझा करते हुए अत्यंत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो अनर्थ हुआ।

उसका दर्द तो जीवनभर रहेगा, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा खौफ यह है कि यदि वे बाहर निकलते हैं और कानून की पेचीदगियों के चलते आरोपित जमानत पर छूटकर बाहर आ जाते हैं, तो उनके परिवार की हिफाजत कैसे होगी।

अपराधी प्रवृत्ति के लोग कभी भी उनके परिवार को निशाना बना सकते हैं। इसी डर और सामाजिक लोकलाज के चलते पिता मीडिया के कैमरों के सामने भी आने से कतरा रहे हैं। वायरल वीडियो और कपड़ों पर मामी ने दी सफाई, जैकेट फाड़ दी थी कुमारी सोनी ने बताया कि बातचीत के दौरान पीड़िता की मामी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और कपड़ों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर स्थिति स्पष्ट की।