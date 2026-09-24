Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जमुई में महिला सुरक्षा पर सवाल! खैरा में महिला से दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज की FIR; साक्ष्य जुटाएगी FSL टीम

By Manikant Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:14 PM (IST)

Jamui Khaira Married Woman Rape Case: जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला से दुष्कर्म का गंभीर मामला ...और पढ़ें

Jamui Khaira Married Woman Rape Case: जमुई के खैरा में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Jamui Khaira Married Woman Rape Case: जमुई के खैरा में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. जमुई के खैरा में विवाहित महिला से दुष्कर्म का गंभीर मामला।

  2. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की, बयान दर्ज।

  3. फोरेंसिक टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी।

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Khaira Married Woman Rape Case: जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर और संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है। इस घटना की जानकारी सार्वजनिक होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, यह वारदात करीब तीन दिन पूर्व की बताई जा रही है, जिसको लेकर पीड़िता द्वारा थाने में न्याय की गुहार लगाई गई है।

पीड़ित महिला के लिखित आवेदन के आधार पर खैरा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत पुलिस ने पीड़िता का विधिवत बयान दर्ज किया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस पीड़िता की चिकित्सकीय जांच (मेडिकल बोर्ड) कराने सहित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटी है।

वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाएगी फोरेंसिक टीम

मामले की संवेदनशीलता और पारदर्शी जांच को ध्यान में रखते हुए पुलिस तकनीकी व वैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष जोर दे रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करने और भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम घटनास्थल से नमूने व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करेगी, जिससे जांच को ठोस दिशा मिल सके और अदालत में आरोपित के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें।

आरोपित की भूमिका की पड़ताल, सख्त कार्रवाई का भरोसा

खैरा थाना पुलिस के मुताबिक, घटना की वास्तविक परिस्थितियों, वारदात के समय और इसमें आरोपित व्यक्ति की भूमिका की सघन जांच की जा रही है। पुलिस आवेदन में उल्लिखित सभी बिंदुओं का सत्यापन कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

खैरा दुष्कर्म मामला: मुख्य तथ्य

  • घटनास्थल: खैरा थाना क्षेत्र (जमुई जिला)।

  • पीड़िता: स्थानीय शादीशुदा महिला।

  • समय: घटना करीब तीन दिन पूर्व की बताई जा रही है।

  • पुलिसिया कार्रवाई: प्राथमिकी दर्ज, पीड़िता का बयान और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया जारी।

  • तकनीकी जांच: घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु फोरेंसिक टीम (FSL) बुलाई गई।

  • पुष्टि: संजय कुमार सिंह (थानाध्यक्ष, खैरा थाना)।

खैरा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है। अनुसंधान और फोरेंसिक जांच में जो भी तथ्य व साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नामजद आरोपित के विरुद्ध विधि सम्मत व कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह भी पढ़ें- ब‍िहार में जेल से छूटते ही 'रील' से भौकाल टाइट! महंगी गाड़ियां और घटिया डायलॉग पर बना रहे वीडियो