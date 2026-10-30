जमुई का कुकुरझप डैम बनेगा बड़ा टूरिस्ट हब! PPP मॉडल पर बोटिंग, जिप लाइन व कॉटेज, भीमबांध से जुड़ेगा टूरिस्ट सर्किट

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। Jamui Kukurjhap Dam Tourism: पहाड़ियों और हरी-भरी वादियों के बीच स्थित जमुई जिले की अनुपम प्राकृतिक छटा अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज बरहट प्रखंड के प्रसिद्ध कुकुरझप डैम और चोरमारा को अत्याधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है।

इसी क्रम में बिहार टूरिज्म कमेटी के अध्यक्ष सह मलयपुर निवासी सुनील कुमार सिंह ने गुरुवार को कुकुरझप डैम क्षेत्र का सघन दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया और इसके सुनियोजित मास्टरप्लान पर मुहर लगाई। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि जमुई में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। प्रस्तावित योजना के तहत अगले छह महीनों के भीतर डैम और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्य धरातल पर दिखाई देने लगेंगे।

पीपीपी मॉडल से संवरेगा डैम, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मिलेगा रोमांच योजना के मुताबिक, लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के जरिए कुकुरझप डैम और चोरमारा स्थित भट्ठाकोल के प्राकृतिक गर्म व ठंडे जलस्रोतों को आधुनिक पिकनिक स्पॉट और एडवेंचर हब बनाया जाएगा।

यहां आने वाले पर्यटकों के रोमांच के लिए जिप लाइन, साइकलिंग ट्रैक, माउंटेन ट्रैकिंग और शांत जलराशि में नौका विहार (बोटिंग) जैसी सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ ही दूर-दराज से आने वाले सैलानियों के रात्रि विश्राम के लिए पर्यावरण अनुकूल आधुनिक कॉटेज, आकर्षक लैंडस्केपिंग, सजावटी प्रकाश व्यवस्था, फूड कोर्ट और सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए जाएंगे।

भीमबांध से कुकुरझप तक बनेगा भव्य टूरिस्ट सर्किट क्षेत्र को एक संपूर्ण पर्यटन गलियारे में बदलने के लिए वृहद स्तर पर काम हो रहा है। इसके तहत मुंगेर-जमुई सीमा पर स्थित प्रसिद्ध गर्म जलकुंड 'भीमबांध' से चोरमारा और गुरमाहा होते हुए सीधे 'कुकुरझप डैम' तक एक संयुक्त टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा।

कुकुरझप डैम पर्यटन मास्टरप्लान: मुख्य आकर्षण स्थान: कुकुरझप डैम एवं चोरमारा (भट्ठाकोल), प्रखंड- बरहट, जमुई

विकास का प्रारूप: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल

निरीक्षण व नेतृत्व: सुनील कुमार सिंह (अध्यक्ष, बिहार टूरिज्म कमेटी)

प्रमुख एडवेंचर गतिविधियां: जिप लाइन, नौका विहार (बोटिंग), साइकलिंग, माउंटेन ट्रैकिंग

बुनियादी सुविधाएं: आधुनिक कॉटेज (रात्रि विश्राम), पाथवे, कैफेटेरिया, पार्किंग व सोलर लाइटिंग

प्रस्तावित टूरिस्ट सर्किट: भीमबांध ➔ चोरमारा ➔ गुरमाहा ➔ कुकुरझप डैम

विशेष योजना: चोरमारा के प्राकृतिक जलस्रोतों के पास देश-विदेश के पर्यटकों के लिए 'नेचुरोपैथी व योग केंद्र'

समय सीमा: आगामी छह माह के भीतर धरातल पर कार्य शुरू करने का लक्ष्य इस सर्किट के बनने से एक ही रूट पर सैलानी भीमबांध के औषधीय गर्म कुंड, घने जंगलों की ट्रैकिंग और कुकुरझप डैम की शांत वादियों का एक साथ लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा चोरमारा के नैसर्गिक वातावरण में एक भव्य योग व ध्यान केंद्र (वेलनेस सेंटर) स्थापित करने की भी रूपरेखा बनाई गई है, जिससे देश-विदेश के साधक यहां आकर प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकें।