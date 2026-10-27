जमुई में यात्री शेड में घुसा बेकाबू हाइवा, बालू लोड करने जा रहा वाहन टकराया, केबिन में फंसे ड्राइवर-उपचालक गंभीर

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। जिले के बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत जावातरी गांव के पास बुधवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा सड़क किनारे बने यात्री शेड से जा टकराया।

इस भीषण हादसे में यात्री शेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गया, जबकि हाइवा का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। दुर्घटना के बाद चालक और उपचालक वाहन के क्षतिग्रस्त केबिन में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

घटना मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग स्थित एनएच-333 पर जावातरी चौक के समीप घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हाइवा मधेपुरा से जमुई के किसी बालू घाट पर बालू लोड करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान तेज गति और नियंत्रण खो बैठने के कारण वाहन सड़क किनारे बने यात्री शेड में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शेड का बड़ा हिस्सा ढह गया और हाइवा का अगला हिस्सा उसी में फंस गया। एक घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन अचानक हुई इस जोरदार टक्कर के बाद मौके पर भारी अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बरहट थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।