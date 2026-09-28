जमुई कांड के मुख्य आरोपी नंदन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस

संवाद सहयोगी, जमुई। सदर थाना क्षेत्र के मड़वा पहाड़ पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले के मुख्य आरोपित नंदन यादव को पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट लाया।

पुलिस एनकाउंटर में घायल नंदन यादव के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सदर अस्पताल से कोर्ट लाया गया। इस दौरान 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे।

कोर्ट में नंदन को पोक्सो की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद देर शाम उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पिछले दिनों इसी मामले में आरोपित हरेराम यादव की कोर्ट में पेशी के दौरान हुई थप्पड़ कांड की घटना के मद्देनजर इस बार न्यायालय परिसर को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था।

पुलिस कर्मी रहे तैनात

तीन थाना के थानाध्यक्ष के साथ खुद एसडीपीओ दीप्ति मोनाली सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहीं थीं। बताते चलें कि गिरफ्तारी के दौरान नंदन यादव ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की थी।

जिसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की जवाबी कार्रवाई में नंदन को पैर में गोली लगी थी। जख्मी हालत में उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। चिकित्सकों द्वारा स्थिति सामान्य बताए जाने के उपरांत पुलिस ने भारी सुरक्षा घेरे के बीच उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया।