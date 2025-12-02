Language
    बिहार के इस शहर में 10 दिसंबर से गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई

    By Arvind Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    जमुई जिले में 10 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जिलाधिकारी ने मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। सड़कों पर अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है। कार्रवाई से पहले प्रचार-प्रसार किया जाएगा। लोग स्थाई समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, जमुई। 10 दिसंबर से जमुई जिले में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने आदेश निर्गत कर दिया है।

    उन्होंने जिले की मुख्य सड़कों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने को लेकर सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारियों को टास्क दिया है।

    उक्त आदेश जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। साथ ही जिला पदाधिकारी का यह आदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और आम लोग जिला पदाधिकारी के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।

    जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़कों के किनारे अवैध रूप से दुकानदारों तथा फुटकर विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके कारण आम जनों को आवागमन एवं यातायात के सुगम संचालन में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है एवं सड़कों पर प्राय: जाम की स्थिति बनी रहती है।

    इसलिए मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। उन्होंने 10 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले इस अभियान को लेकर अतिक्रमण हटाने के पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार तथा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। ताकि अतिक्रमण हटाने के वक्त कोई समस्या उत्पन्न ना हो।

    यहां यह बताना लाजिमी है कि जिले में शहर से लेकर गांव तक अतिक्रमण का बोलबाला है। जमुई शहर में ही अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। समय-समय पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी होती है लेकिन पुनः अतिक्रमण अपनी जगह स्थापित हो जाता है।

    लोगों का मानना है कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना स्वागत योग्य है लेकिन जिला प्रशासन को इसकी स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। तभी अभियान की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।