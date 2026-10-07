फ्रांस तक पहुंची जमुई की 'जंगल की बेटी' की गूंज, पुष्पा खैरवार से मिलने जतहर गांव पहुंचीं विदेशी शोधकर्ता

संवाद सहयोगी, जमुई। जल-जंगल-जमीन और जैव विविधता के संरक्षण की मुहिम अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींच रही है। इसी क्रम में फ्रांस से पहुंचीं रेमानी ने खैरा प्रखंड अंतर्गत हरणी पंचायत के जतहर गांव में ‘जंगल की बेटी’ के नाम से पहचान बनाने वाली पुष्पा खैरवार से मुलाकात की।

पुष्पा लंबे समय से विलुप्त हो रहे पेड़-पौधों और पारंपरिक जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा रिजेनरेटिव संस्था बिहार की ओर से क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न स्तरों पर पहल की जा रही है। इसी पहल के तहत संस्था की टीम जतहर गांव पहुंची और पुष्पा खैरवार के संरक्षण कार्यों की जानकारी ली।

फ्रांस की रेमानी ने पुष्पा से बातचीत कर स्थानीय जैव विविधता, पारंपरिक वनस्पतियों और उनसे जुड़े ज्ञान को संरक्षित करने के प्रयासों को समझा। बातचीत के दौरान जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के साथ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा हुई।