जमुई में किले जैसा दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, रंग-बिरंगी रोशनी से जगमाया खैरा, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

संवाद सूत्र, खैरा (जमुई)। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र का कोना-कोना पूरी तरह भक्तिमय और आध्यात्मिक रंग में रंग चुका है। पर्व को लेकर स्थानीय स्तर पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।

इसी कड़ी में खैरा स्थित मुख्य दुर्गा पूजा पंडाल को इस बार बेहद आकर्षक और अनूठे तरीके से सजाया गया है। रंग-बिरंगी और चमकीली लाइटों से जगमगाता यह पूजा पंडाल रात के अंधेरे में दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

पंडाल की भव्य साज-सज्जा और अत्याधुनिक विद्युत प्रकाश व्यवस्था को निहारने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस वर्ष पूजा पंडाल को एक ऐतिहासिक 'किले' (फोर्ट) का आकर्षक स्वरूप दिया गया है। पंडाल के निर्माण और सजावट में रंगीन एलईडी लाइटों के जरिए विभिन्न प्रकार की मनमोहक आकृतियां उकेरी गई हैं। इसका मुख्य द्वार 'खैरा फोर्ट' की थीम पर तैयार किया गया है, जो आने-जाने वाले हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही शाम ढलती है और रोशनी जगमगाती है, पंडाल की रौनक और भी अधिक बढ़ जाती है।

मां दुर्गा के अलौकिक दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है, जिससे पूरे परिसर में उल्लास का माहौल है। पूजा समिति की चाक-चौबंद तैयारियां; परिवार की सुख-समृद्धि की कामना शारदीय नवरात्र को सफल और भव्य बनाने के लिए स्थानीय पूजा समिति की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पंडाल आने वाले भक्तों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।