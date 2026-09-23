जमुई में पूर्व एमएलसी ने पकड़ा MDM चावल की कालाबाजारी का खेल, स्कूल के अनाज को बाजार में बेचने की थी तैयारी

संवाद सूत्र, चन्द्रमंडी (जमुई)। चकाई में सरकारी स्कूलों के बच्चों के मिड-डे मील के चावल स्कूल मे पहुंचाने के दौरान गड़बड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद ने सजगता दिखाते हुए ट्रक से चावल उतारकर ई-रिक्शा से बाजार में खपाने के खेल का भंडाफोड़ किया है। घटना बुधवार देर शाम की है।

पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद ने बताया कि वे हेड चकाई गांव की ओर से क्षेत्र भ्रमण कर लौट रहे थे। इसी दौरान खास चकाई के दुबे चौक पर एमडीएम डोर स्टेप डिलीवरी का 407 ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक से 4-5 मजदूर चावल की बोरियां उतारकर एक ई-रिक्शा पर लाद रहे थे। शक होने पर उन्होंने टोका तो 3 मजदूर बोरा लेकर ई-रिक्शा से फरार हो गए, जबकि चालक और एक मजदूर को उन्होंने पकड़ लिया।

ट्रक पर लदे 23 बोरा चावल को जब्त किया सूचना मिलते ही चकाई थाना पुलिस और प्रखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने ट्रक पर लदे 23 बोरा चावल को जब्त कर ट्रक को थाना ले आई और चालक व मजदूर को हिरासत में ले लिया।