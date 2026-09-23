जमुई में मधुमक्खियों ने महिला की जान, पति गंभीर रूप से घायल
चकाई थाना क्षेत्र के नगड़ी गांव में मधुमक्खियों के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उनके ...और पढ़ें
HighLights
नगड़ी गांव में मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत।
पति पेरू राणा गंभीर रूप से घायल, देवघर में इलाज जारी।
भाजपा नेता ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की।
संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। चकाई थाना क्षेत्र के नगड़ी गांव में मंगलवार की सुबह मधुमक्खियों की झुंड के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिशन रोड स्थित मिशन तालाब के बहियार में गाय बांधने गए दंपती पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
मृतका की पहचान मुद्रिका देवी (60) के रूप में हुई है, जबकि उनके पति पेरू राणा का देवघर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
बताया जाता है कि नगड़ी निवासी पेरू राणा रोज की तरह मंगलवार सुबह अपनी पत्नी मुद्रिका देवी के साथ मवेशी चराने बहियार गए थे। खूंटा गाड़कर गाय बांधने के दौरान झाड़ी में लगे छत्ते से अचानक मधुमक्खियों का झुंड दोनों पर टूट पड़ा।
दोनों ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन बहियार सुनसान होने के कारण काफी देर तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका। जब तक स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक मधुमक्खियों के डंक से मुद्रिका देवी की मौत हो चुकी थी, जबकि पेरू राणा बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे।
ग्रामीणों ने आनन-फानन में पेरू राणा को चकाई रेफरल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए देवघर रेफर कर दिया। उनका देवघर में इलाज चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है।
इधर, घटना की सूचना मिलते ही चकाई थाना के पुलिस पदाधिकारी गौतम पासवान अस्पताल पहुंचे और घायल पेरू राणा से घटना की जानकारी ली। घटना के बाद नगड़ी गांव में मातम पसरा है।
मृतका के चार पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। स्थानीय भाजपा नेता दीपक शर्मा ने प्रखंड प्रशासन से मृतका के स्वजन को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की मांग की है।
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