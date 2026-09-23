जमुई में मधुमक्खियों ने महिला की जान, पति गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। चकाई थाना क्षेत्र के नगड़ी गांव में मंगलवार की सुबह मधुमक्खियों की झुंड के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। मिशन रोड स्थित मिशन तालाब के बहियार में गाय बांधने गए दंपती पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।

मृतका की पहचान मुद्रिका देवी (60) के रूप में हुई है, जबकि उनके पति पेरू राणा का देवघर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि नगड़ी निवासी पेरू राणा रोज की तरह मंगलवार सुबह अपनी पत्नी मुद्रिका देवी के साथ मवेशी चराने बहियार गए थे। खूंटा गाड़कर गाय बांधने के दौरान झाड़ी में लगे छत्ते से अचानक मधुमक्खियों का झुंड दोनों पर टूट पड़ा।