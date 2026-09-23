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बिहार: जनसेवा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, महिला यात्री ने चलती ट्रेन में दिया बेटे को जन्म 

By Prasan Kumar (daraunda) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 23 Sep 2026 02:52 PM (IST)

जनसेवा एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने मैरवा-सिवान के बीच चलती ट्रेन में बेटे को जन्म दिया। रेसुब ...और पढ़ें

महिला यात्री ने बेटे को दिया जन्म। फोटो जागरण

महिला यात्री ने बेटे को दिया जन्म। फोटो जागरण

HighLights

  1. जनसेवा एक्सप्रेस में महिला ने बेटे को जन्म दिया।

  2. मैरवा-सिवान के बीच चलती ट्रेन में हुआ प्रसव।

  3. रेसुब टीम और सहयात्रियों ने तत्काल मदद की।

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। जनसेवा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने मंगलवार की सुबह मैरवा-सिवान के बीच चलती ट्रेन में बेटे को जन्म दिया। महिला अकेले यात्रा कर रही थी। प्रसव की सूचना मिलते हीं रेसुब चौकी की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता की व्यवस्था की।

दारौंदा स्टेशन पहुंचने पर जच्चा-बच्चा को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सक के अनुसार दोनों स्वस्थ हैं। महिला यात्री मधेपुरा थाना क्षेत्र के गोठेला निवासी ऋषिदेव की पत्नी लाली कुमारी है। वह ब्यास से सहरसा जंक्शन जा रही थी।

रेसुब चौकी दारौंदा के चौकी प्रभारी एएसआइ ग्यास सरवर ने बताया कि 22 सितंबर की सुबह करीब 6:15 बजे रेसुब कंट्रोल वाराणसी से सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 14618 जनसेवा एक्सप्रेस के पीछे से नौवें कोच में महिला का प्रसव हुआ है।

सूचना मिलते ही वे कांस्टेबल रामजी यादव के साथ स्ट्रेचर लेकर प्लेटफार्म संख्या तीन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। इसके बाद एंबुलेंस को सूचना दी गई।

ट्रेन करीब 6:23 बजे दारौंदा स्टेशन पहुंची। कोच संख्या 216148/सी से सहयात्रियों की मदद से महिला और नवजात को उतारा गया। इसी कोच में परिवार के साथ यात्रा कर रहे धर्मेंद्र पासवान ने महिला की स्थिति देखकर अपनी यात्रा छोड़कर मदद की। उन्होंने 139 पर भी मेडिकल सहायता की सूचना दी थी।

 

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