बिहार में पानी भरे तालाब में कैसे हो गई खुदाई? 'विकसित भारत–जी राम जी' में अनियमितता पर भड़के शिवराज सिंह चौहान

जागरण संवाददाता, जमुई। Bihar VB Giramji Pond Digging Scam Shivraj Singh Chouhan: बिहार के जमुई जिले में 'विकसित भारत–जी राम जी' (वीबी जीरामजी) योजना के अंतर्गत पानी से लबालब भरे तालाबों में कागजी तौर पर खुदाई कराए जाने के सनसनीखेज खुलासे पर केंद्र सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। 'दैनिक जागरण' में प्रमुखता से प्रकाशित इस खोजी रिपोर्ट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई है।

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में देशभर के मनरेगा आयुक्तों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दो टूक पूछा कि जब बिहार के गांव में तालाब पहले से पानी से भरा हुआ था, तो वहां मजदूरों से खुदाई का काम कैसे दिखा दिया गया? केंद्रीय मंत्री ने मंच से स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में किसी भी स्तर का फर्जीवाड़ा या लीपापोती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के आधार पर जमुई के संबंधित स्थलों की तकनीकी जांच कराई जाए और यदि गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो संलिप्त कर्मियों, अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में चल रही वीबी जीरामजी योजनाओं की भी रैंडम जांच कराने का आदेश दिया गया है।

दो महीने में ही गड़बड़ी का घोंटेंगे गला: शिवराज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना को लागू हुए अभी महज दो महीने का समय बीता है और तीसरा महीना चल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के शुरुआती दौर में ही सिस्टम में पनपने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का गला घोंटना बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की इस पहल का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में वास्तविक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना और गांवों में स्थायी जल संचयन परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसे केवल कागजों पर खानापूर्ति कर सरकारी खजाने की बंदरबांट का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

बिहार के जमुई में 'विकसित भारत–जी राम जी' (VB-G RAM G) योजना में पानी भरे तालाबों की कागजी खुदाई पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा एक्शन

दैनिक जागरण के खुलासे पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई कड़ी नाराजगी, उच्चस्तरीय जांच के दिए आदेश

शिवराज सिंह चौहान का तीखा सवाल: जब तालाब लबालब भरा था, तो मजदूरों से खुदाई कैसे करा दी गई? योजना में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा

मजदूर दिल्ली में हो और गांव में फर्जी मस्टर रोल से राशि निकल जाए, यह बर्दाश्त नहीं; देशभर में औचक रैंडम जांच के निर्देश दिल्ली में मजदूर और गांव में फर्जी निकासी का खेल अब बंद मनरेगा की पुरानी कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर राशि की निकासी करने की परिपाटी अब किसी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मजदूर काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई या अन्य महानगरों में बैठा हो और उसके नाम पर गांव में मस्टर रोल तैयार कर मजदूरी निकाल ली जाए, ऐसी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।