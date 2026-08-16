'सरदार पटेल का सपना पूरा कर रहे PM नरेंद्र मोदी', जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बयान

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झाझा के न्यू बस स्टैंड के पास लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करते हुए अब जिले में 36 तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि अब किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा। यदि कोई चिकित्सक मरीज को रेफर करता है, तो संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा, सड़क, पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में देश और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है, वहीं बिहार के विकास को भी गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उनका आना-जाना लगा रहता है। इलाके के विकास के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत एक सप्ताह पहले सूबे के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया था कि सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

सरदार पटेल का सपना पूरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विचारों और सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को साकार करना है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, उससे अब मरीजों को रेफर करने की नौबत नहीं आएगी। जिला स्तर पर 36 तरह के ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे।