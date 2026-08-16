'आज के दौर में नहीं रही अटल जी जैसी राजनीति', CM सुक्खू ने की पूर्व पीएम की प्रशंसा; जयराम ने भी दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, शिमला। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर रविवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रिज मैदान को तिरंगे से सजाया गया था।

आज के दौर में नहीं पूर्व पीएम अटल जैसी राजनीति मुख्यमंत्री सुक्खू ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि हिमाचल से उनका विशेष लगाव था। प्रधानमंत्री रहते जब भी उन्हें अवकाश मिलता था, वह हिमाचल आकर समय बिताते थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है। वह सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे और आज के दौर में ऐसी राजनीति कम देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अटल जी के योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए।

बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार वाले बयान पर सुक्खू का पलटवार बाबा रामदेव के देश में 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार संबंधी बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बाबा रामदेव ने ऐसी टिप्पणी की है तो कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। उन्होंने हिमाचल में पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पेपर लीक और पेपर बेचने वाले लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय पुलिस भर्ती और चयन आयोग से पेपर बेचे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऊपर से दिशा-निर्देश मिलते हैं, तभी इस तरह के पेपर लीक होते हैं। उन्होंने बाबा रामदेव से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान भी किया।

जयराम ठाकुर ने कहा अटल जी करोड़ों देशवासियों के दिलों में जीवित

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन करोड़ों देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

अंतरराष्ट्रीय दबाव में लिए साहसिक निर्णय उन्होंने कहा कि अटल जी पत्रकार, लेखक, कवि, प्रखर वक्ता और जननायक के रूप में अपनी अलग पहचान रखते थे। जनसंघ से लेकर भाजपा की स्थापना और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद साहसिक निर्णय लेना अटल जी की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी राहें जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बनी करीब 42 हजार किलोमीटर सड़कों में लगभग 23,500 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे और मनाली से उनका विशेष लगाव था। रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा जाना भी हिमाचल के प्रति उनके योगदान और लगाव की याद दिलाता है।