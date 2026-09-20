गांव की पगडंडियों से प्रोफेसर बनने का सफर! अमृता प्रीतम ने UGC NET में गाड़ा झंडा, 98.30 लाकर दिखाई अपनी ताकत

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)। Jamui Amrita Pritam UGC NET Success: प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, इसे एक बार फिर साबित कर दिखाया है जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत सिझौड़ी गांव की बेटी अमृता प्रीतम ने। अमृता ने अपनी अटूट लगन, नियमित अध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा में 98.30 परसेंटाइल हासिल कर सफलता का परचम लहराया है।

उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) बनने की दिशा में हासिल इस शानदार उपलब्धि से उनके पैतृक गांव सिझौड़ी समेत पूरे सिकंदरा और जमुई क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमृता प्रीतम सिझौड़ी गांव निवासी जाने-माने अधिवक्ता विवेक कुमार की सुपुत्री हैं। एक साधारण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शीर्ष पायदान पर जगह बनाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी यह उपलब्धि ग्रामीण परिवेश की छात्राओं और युवा प्रतिभाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गई है।

कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय से BHU तक का सफर अमृता प्रीतम की शुरुआती पढ़ाई राजधानी पटना से हुई। उन्होंने पटना के कंकड़बाग स्थित केंद्रीय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) का रुख किया।