एंबुलेंस के बाद अब 'डाक पार्सल' की गाड़ी में मिली शराब की खेप, जमुई में तस्करी के नए-नए पैतरें अपना रहे माफिया

संवाद सहयोगी, जागरण/ जमुई। शराबबंदी वाले बिहार में शराब बंद नहीं हो पा रही है। तस्कर अलग-अलग तरीकों से नशे का कारोबार करने में जुटे हुए हैं। रविवार को एक एंबुलेंस से 460 केन बीयर (करीब 230 लीटर) की बड़ी खेप बरामद हुई थी। वहीं, आज सोमवार को डाक पार्सल लिखे गाड़ी से 115 पेटी 2760 पीस केन बीयर बरामद की गई है।

गिरफ्तार चालक की पहचान गिरिडीह के सिरसिया गांव निवासी हरि सोनकार के पुत्र विनोद सोनकार के रूप में हुई है। यह कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार के निर्देश पर उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई है, जो उत्पाद विभाग के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस कार्रवाई से अन्य शराब तस्करों के बीच दहशत फैली हुई है।

झारखंड से लाई गई थी शराब उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि विभाग के सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के अलग-अलग जगहों पर शराब के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में लगातार दूसरी बार सूचना मिली कि झारखंड की ओर से शराब की खेप जमुई के रास्ते ले जाई जा रही है।

सूचना के बाद उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और चिन्हित ठिकानों पर गहन वाहन जांच किया गया। इस दौरान लोटन गांव के पास से डाक पार्सल लिखा एक गाड़ी की तलाशी ली गई।