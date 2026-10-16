जहानाबाद में जूते-चप्पल की आड़ में लाई जा रही एक ट्रक शराब जब्त, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

संवाद सहयोगी, घोसी (जहानाबाद)। जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में घोसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1021.50 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।

शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक ट्रक और हुंडई क्रेटा कार को भी जब्त किया गया है। बरामद शराब की कुल संख्या 1719 बोतल बताई गई है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 20 लाख बताई जाती है। ट्रक में जूते-चप्पल और फ्रूटी के बीच छिपाकर विभिन्न ब्रांडों की शराब ले जाई जा रही थी।

शराब की खेप ले जाए जाने की सूचना मिली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर की शाम करीब 6:05 बजे मद्यनिषेध विभाग, पटना से टेलीफोन के माध्यम से शराब की खेप ले जाए जाने की सूचना मिली थी।

सूचना में बताया गया था कि जहानाबाद से घोसी की ओर जाने वाले मार्ग पर नूरपुर गांव के समीप एक ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है। ट्रक के साथ एक हुंडई क्रेटा कार भी चल रही थी।