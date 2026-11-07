जागरण संवाददाता, जहानाबाद। स्मैक तस्करों को पकड़ने के दौरान लापता हुए टाइगर मोबाइल के जवान धनेश्वर यादव का शव शनिवार सुबह दरधा नदी से बरामद किया गया।

जवान गुरुवार रात से लापता थे। दो दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। नदी में शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई।

धनेश्वर यादव मूल रूप से भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले थे। उनकी मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

आशंका है कि हत्या के बाद शव नदी में फेंक दिया गया। हालांकि, मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्मैक सप्लायर को पकड़ने के दौरान हुई थी झड़प

पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गया जिले के बेलागंज से एक स्मैक सप्लायर मादक पदार्थ की खेप लेकर जहानाबाद पहुंचने वाला है।

इसके बाद टाइगर मोबाइल के तीन जवान एसएस कॉलेज के पास पहुंचे। वहां मौजूद सप्लायर और उसके सहयोगियों को पुलिसकर्मियों की भनक लगी तो अफरातफरी मच गई।

जवानों ने सप्लायर को पकड़ने की कोशिश की तो गिरोह के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और झड़प होने लगी। इस दौरान दो जवानों ने मुख्य सप्लायर को पकड़ लिया, जबकि उसके अन्य सहयोगी मौके से फरार हो गए।