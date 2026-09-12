जहानाबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में आयरन सिरप पीने के बाद बच्चों को उल्टी, डॉक्टरों की टीम ने बताई वजह 

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों और किशोर-किशोरियों को आयरन की खुराक देने के दौरान रतनी फरीदपुर प्रखंड के कखौरा आंगनबाड़ी केंद्र पर कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई।

सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों और चिकित्सकों की टीम ने केंद्र पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के दौरान सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए।

जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया के निर्देश पर अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम तेज नारायण राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस तथा संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

चिकित्सक डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि आयरन सिरप लेने के बाद कुछ बच्चों में कभी-कभी उल्टी जैसी सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। खाली पेट सिरप लेने या उसकी गंध और स्वाद के कारण भी ऐसी परेशानी हो सकती है, जो सामान्य रूप से चिंताजनक नहीं होती।

अधिकारियों ने अभिभावकों को बताया कि सीमित बार उल्टी होने पर बच्चे को ओआरएस का घोल देकर निगरानी रखी जा सकती है। बार-बार उल्टी होने या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।