सिवान में चोकर की आड़ में ले जाई जा रही थी 64 लाख की कफ सिरप, ट्रक छोड़कर भागे ड्राइवर-खलासी

संवाद सूत्र, गुठनी(सिवान)। गुठनी थाना क्षेत्र के श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर रुकवा कर जांच पड़ताल शुरू किया। जांच के दौरान ट्रक का चालक और खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। जांच के दौरान चोकर के बीच में छुपाकर भारी मात्रा में कोडिन फासफेट एन्ड ट्रिपरोलआयोडीन नाम का कफ सिरप बरामद किया गया। उसके बाद किसी तरह से ट्रक को थाना लाया गया।

वहीं ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद सिंह व रविशंकर सिंह की मौजूदगी में ट्रक को खाली कराया गया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार नें बताया कि कुल मिलाकर 190 पेटी कफ सिरप बरामद किया गया। प्रत्येक पेटी में 100 पीस(100एमएल)कफ सीरप था। प्रति पीस कफ सीरप का मूल्य 224 रुपया प्रिंट था।अर्थात कुल सीरप 28,500 पीस(2850 लीटर)बरामद किया गया जिसका मूल्य कुल मिलाकर 63 लाख 84 हजार रुपये बताया जाता है।