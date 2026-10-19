जहानाबाद सदर अस्पताल में DM का औचक निरीक्षण, 2 स्वास्थ्यकर्मी मिले गायब; सैलरी रोकने का निर्देश

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए सोमवार जिलाधिकारी छिरिड़ वाई भूटिया ने औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर के अनुपालन और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के क्रम में दो स्वास्थ्यकर्मी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान क्यूआरटी में प्रतिनियुक्त आयुष चिकित्सक डा. दिपांकर किशोर रंजन बिना अनुमति के अनुपस्थित मिले। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को संबंधित चिकित्सक की वेतन वृद्धि रोकने तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।