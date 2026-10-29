जहानाबाद: 20 साल पहले बना स्टेडियम बदहाल, सीढ़ियों पर उगे पेड़-पौधे और छत से करकट गायब

संवाद सहयोगी, रतनी फरीदपुर। सदर प्रखंड के गोनवा पंचायत अंतर्गत शकूराबाद स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय के मैदान में करीब 20 वर्ष पूर्व निर्मित स्टेडियम इन दिनों बदहाली का शिकार है।

खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस स्टेडियम का भवन जर्जर हो चुका है। बरामदे की छत से करकट गायब है, वहीं खिड़की और दरवाजे टूटकर नष्ट हो गए हैं। दर्शक दीर्घा की सीढ़ियों पर पेड़-पौधे उग आने से स्टेडियम की दुर्दशा साफ झलकती है।

बारिश में ठहरने की भी नहीं है सुविधा स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए दो कमरे और एक बरामदे का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं के दौरान लोगों को बैठने और बारिश से बचने की सुविधा देना था।

लेकिन रखरखाव के अभाव में भवन की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हल्की बारिश में भी सुरक्षित ठहरना मुश्किल है। छत से करकट गायब होने के कारण पानी सीधे भवन के अंदर पहुंच जाता है। मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी परेशानी कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी जागरूकता के चलते सुबह बड़ी संख्या में लोग मैदान में टहलने और व्यायाम करने पहुंचते हैं। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए भी यह मैदान महत्वपूर्ण है।