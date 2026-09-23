जहानाबाद: दरधा नदी में कचरा फेंकने वालों पर रहेगी कैमरे की नजर, स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। शहर के बीचों बीच बहने वाली दरधा नदी को कचरे से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने अब निगरानी का नया तरीका अपनाया है। नदी में कचरा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए मंगलवार को जाफरगंज पुल के समीप सीसीटीवी लगाए गए। साथ ही लोगों को नदी को स्वच्छ रखने का संदेश देने वाला अपील बोर्ड भी लगाया गया है।

अब नदी किनारे कचरा फेंकने वालों की गतिविधियां कैमरे में कैद होंगी और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। दरधा नदी के किनारे लंबे समय से घरेलू कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट फेंके जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। इससे नदी की स्वच्छता प्रभावित होने के साथ आसपास का वातावरण भी खराब हो रहा है।

निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया नगर परिषद ने इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। जाफरगंज पुल के पास लगाए गए बोर्ड के जरिए लोगों से स्पष्ट अपील की गई है कि वे नदी में किसी भी प्रकार का कचरा न डालें।