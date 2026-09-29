Bihar New Rail Line: बिहारशरीफ-जहानाबाद रेल प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक, RTI में हुआ वजह का खुलासा  

धीरज, जहानाबाद। बिहारशरीफ और जहानाबाद के बीच रेल कनेक्टिविटी का सपना फिलहाल लो रिटर्न के फेर में अटक गया है। 66.600 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित इस रेल परियोजना को जमीनी स्तर पर उतारने से पहले ही वित्तीय गणित आड़े आ गया है।

2101.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना की वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर (एफआइआरआर) 10 प्रतिशत से कम आंकी गई है। कम प्रतिफल के कारण रेलवे के वित्त विभाग ने अभी तक बजट की फाइल को मंजूरी नहीं दी है।

रेलवे की प्रस्तावित योजना के अनुसार, नई रेल लाइन बिहारशरीफ से शुरू होकर सोहसराय, परवलपुर, एकंगरसराय, बंधुगंज, घोसी और काको होते हुए जहानाबाद तक पहुंचेगी। इस लाइन के निर्माण से इन क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन अभी इसकी शुरुआत वित्तीय स्वीकृति के पेच में फंसी है। कम कमाई ने बढ़ाई चिंता किसी भी नई रेल परियोजना को मंजूरी देने से पहले रेलवे लागत और संभावित आमदनी का आकलन करता है। निर्माण, स्टेशन और अन्य ढांचागत सुविधाओं पर होने वाले खर्च की तुलना भविष्य में यात्री किराया और माल ढुलाई से होने वाली आय से की जाती है।