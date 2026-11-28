जागरण संवाददाता, जहानाबाद। अरवल से जहानाबाद होते हुए बिहारशरीफ तक सफर करने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलने वाली है। एनएच-33 को टू-लेन से फोरलेन में बदलने की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है।

करीब 89 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि अरवल से बिहारशरीफ के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय भी घटकर करीब 90 मिनट रह जाने की उम्मीद है। 3300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत करीब 3300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में सड़क चौड़ीकरण के साथ कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बाईपास और एलिवेटेड रोड बनाने की भी योजना है। परियोजना के तहत अरवल जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए अरवल और करपी प्रखंड के कुल 17 मौजों में 36.015 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इनमें अरवल प्रखंड के पांच मौजे डंगरा आहर, मोथा, सैफबाद, जलपुरा और भदासी शामिल हैं।

12 मौजों की जमीन भी अधिग्रहित होगी वहीं करपी प्रखंड के 12 मौजों की जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 15 दिन पहले जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।