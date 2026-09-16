मगध के ‘देवघर’ की बदलेगी तस्वीर, गांवों के परिसीमन का खाका तैयार

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। प्राचीन गुफाओं की स्थापत्य कला, ऐतिहासिक विरासत और बाबा सिद्धेश्वर नाथ की आस्था को अपने में समेटे वाणावर अब विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी में है।

ऐतिहासिक वाणावर को नगर पंचायत का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। नगर पंचायत बनने के बाद न केवल क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि पर्यटन विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

परिसीमन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही विभागीय स्तर पर इसकी घोषणा किए जाने की बात सामने आ रही है।सामान्य क्षेत्रों में नगर पंचायत गठन के लिए न्यूनतम 12 हजार आबादी तथा 50 से 75 प्रतिशत आबादी का गैर-कृषि कार्यों में शामिल होना आवश्यक माना जाता है।

हालांकि पर्यटन, तीर्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रविधान है। इसके तहत नौ हजार की आबादी पर भी नगर पंचायत का गठन संभव है। वाणावर के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन महत्व को देखते हुए इसी विशेष श्रेणी के तहत नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद नियमित सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, जलनिकासी, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, विश्रामालय, सूचना संकेतक, पहुंच मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकेगा।

स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और हस्तशिल्प जैसी गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। प्राचीन गुफाएं और बाबा सिद्धेश्वर नाथ हैं पहचान वाणावर की पहचान केवल इसकी हरी-भरी पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यहां की प्राचीन गुफाएं देश की महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों में शामिल हैं। मौर्यकाल में आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित इन गुफाओं की चमकदार पॉलिश, स्थापत्य शैली और ध्वनि प्रतिध्वनि पर्यटकों को आकर्षित करती है।