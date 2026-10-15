गोपालगंज में हत्या के आरोपी के दरवाजे पर किया दाह संस्कार, दो दिन बाद मिला था शव

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र के खानपुर अजमत गांव में 12 वर्षीया छात्रा संजना कुमारी की हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को आरोपित के दरवाजे पर शव का दाह संस्कार कर दिया।

सोमवार की दोपहर से लापता सातवीं कक्षा की छात्रा का शव बुधवार की सुबह घर से कुछ दूरी पर पुराने मकान के पीछे मिला था। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना रहा।

साबुन देने के बहाने बुलाकर हत्या का आरोप

बताया जाता है कि संजना सोमवार की दोपहर करीब तीन बजे बथान में गाय को चारा खिलाने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद उसके चाचा शशिकांत पटेल ने थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी कराई।

बुधवार की सुबह शव मिलने के बाद स्वजन ने पट्टीदार पर पुराने विवाद में साबुन देने के बहाने बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। शव पर सिर और गर्दन पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।